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12:13, 2 июля 2025Россия

В сети появилось фото с поднятым над крупнейшим рынком Москвы флагом Азербайджана

В сети появилось фото с флагом Азербайджана над московским рынком «Садовод»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Царьград ТВ

В сети появилось фото с поднятым над крупнейшим рынком Москвы флагом Азербайджана. Снимок выложил ряд Telegram-каналов, один из них — «Zlawers. Русские юристы».

На нем изображен флаг Азербайджана, развевающийся над рынком «Садовод».

Утром 2 июля ясность в ситуацию внес телеканал «Царьград». По его данным, фотография является фейком, и флаг иностранного государства над «Садоводом» не поднимали. Об этом сообщил охранник рынка.

Публикация о флаге над рынком появилась на фоне роста напряженности между Москвой и Баку, вызванной арестами представителей азербайджанской диаспоры. Вскоре после этого в Азербайджане были задержаны и арестованы российские журналисты. В России уже высказались о возможном сворачивании торговых связей с закавказской республикой.

ЖЗЛ
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