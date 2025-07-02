Врач рассказал о похожих по симптомам на рак заболеваниях

Некоторые заболевания по симптомам и проявлениям похожи на рак, предупредил онколог Евгений Черемушкин. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал, какие болезни врачам трудно отличить от онкологических заболеваний.

По словам онколога, нередко за рак принимают пролиферативные инфекции. Дело в том, что они протекают с выраженным воспалением, в ответ на которое клетки иммунной системы начинают ускоренно делиться. Область, где скапливаются эти клетки, можно принять за рак, рассказал врач.

Также, по словам специалиста, из-за схожей клинической картины можно перепутать с раком различные заболевания лимфатической системы.

Настороженность у врачей также вызывают потемнения на снимках, хотя их причины часто не связаны с онкологическими заболеваниями. Например, темные участки на печени могут появиться на фоне гепатита В и С, а в почках — из-за камней.

Черемушкин добавил, что при каких-либо отклонениях врачи в первую очередь подозревают рак. Для исключения онкологического заболевания назначают биопсию, чтобы исследовать характер клеток, и используют другие вспомогательные методы.

Ранее эндокринолог Камиля Табеева назвала часто игнорируемые признаки рака щитовидной железы. По ее словам, одним из таких симптомов является осиплость голоса.