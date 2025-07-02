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08:30, 2 июля 2025Бывший СССР

ВСУ не доложили высшему командованию об утраченных позициях в Сумской области

РИА Новости: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается вернуть утраченные позиции в Сумской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что на сумское направление перебрасываются дополнительные резервные подразделения ВСУ. Он также указал, что об утраченных позициях не было доложено высшему командованию.

Ранее Генштаб ВСУ впервые признал потерю части территорий в Сумской области на севере страны. Там подтвердили потерю районов населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды. На публиковавшихся прежде сводках эти территории были указаны как подконтрольные Киеву.

До этого сообщалось, что ВСУ оказались не готовы к наступлению Российской армии в Сумской области. Вместо оборонительных позиций под Сумами украинские войска после отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, которые плохо подготовлены.

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