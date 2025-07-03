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15:53, 3 июля 2025Наука и техника

В iPhone добавили защиту от наготы

iPhone начал определять голых людей в кадре и завершать видеозвонок в iOS 26
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elisa Schu / dpa / Globallookpress.com

В iOS 26 нашли функцию, которая завершает звонок через мессенджер FaceTime, если в кадре появляется обнаженное тело. На это обратил внимание блогер под ником iDeviceHelp.

Функцию обнаружили в бета-версии iOS 26 — новая операционная система для iPhone, которая выйдет осенью. Оказалось, что видеозвонок через встроенный мессенджер FaceTime может быть приостановлен, если в кадре появится голый человек.

При активации подобной защиты на экране появится сообщение, что передача аудио и видео были приостановлены из-за демонстрации чувствительного контента. Если причина задержки будет устранена, то звонок продолжится.

Судя по всему, эту функцию iOS 26 можно активировать в настройках. Подписчики iDeviceHelp уточнили, что она отключена по умолчанию.

Журналисты издания 9to5Mac обнаружили описание подобной функции на сайте Apple. В сообщении говорилось, что iPhone определяет чувствительный контент с помощью нейросетей, и компания не имеет доступа к этим данным.

2 июля Совет Федерации одобрил закон, запрещающий разработчикам техники, включая Apple, ограничивать установку на устройствах российского магазина приложений RuStore. Если президент России подпишет законопроект, эти нормы вступят в силу 1 сентября.

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