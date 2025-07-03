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13:54, 3 июля 2025Ценности

Реакция Шуры на Лабубу с его лицом попала на видео

Поклонник подарил певцу Шуре игрушку Лабубу с его лицом и удивил артиста
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

На видео попала реакция российского певца Шуры (настоящее имя — Александр Медведев) на подаренную поклонником игрушку Лабубу. Соответствующая публикация появилась на странице звезды в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летнего исполнителя запечатлели, когда он распаковывал указанную фигурку, стоя у машины на парковке. Изделие оказалось выполнено в голубом цвете. Кроме того, у него было лицо Шуры, что удивило артиста.

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«Это на заказ сделали. А как они так сделали? Офигеть!» — прокомментировал презент Шура.

В июне сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возжелал куклу Лабубу со своим лицом.

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