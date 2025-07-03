Набиуллина высказалась о возвращении иностранных банков в Россию

Набиуллина: Иностранные банки пока не подавали заявок в ЦБ на возвращение

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации с возвращением в страну иностранных банков. Главу регулятора процитировало ТАСС.

По ее словам, в Центробанке пока не видели заявок на возвращение от таких кредитных организаций. Также она отметила, что крупные банки с иностранным капиталом значимо сократили свою деятельность, «но, в общем, остались здесь».

«Поэтому вопрос, наверное, скорее об их активности», — уточнила Набиуллина.

В начале апреля 2025 года Набиуллина рассказала, что в Банк России пока не поступало запросов о возвращении в РФ иностранных финансовых компаний.

В конце июня президент России Владимир Путин рассказал, что представители американского бизнеса дают понять, что хотели бы вернуться на российский рынок. Глава государства отметил, что РФ будет это только приветствовать.