Путин призвал подготовиться к возвращению американского бизнеса

Путин: Американский бизнес хотел бы вернуться на российский рынок

Представители американского бизнеса дают понять, что хотели бы снова выйти на российский рынок. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его процитировало РИА Новости.

По его словам, бизнес Соединенных Штатов заинтересован в сотрудничестве с Россией и хотел бы вернуться.

«Мы будем это только приветствовать, все это нужно как следует подготовить», — заметил по этому поводу Путин.

Ранее президент распорядился, чтобы правительство рассмотрело идеи представителей российского бизнеса о том, какими они видят условия возвращения иностранных компаний в Россию.

В свою очередь, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что зарубежные компании начали предварительно изучать возможности возвращения в Россию. Однако вице-премьер Денис Мантуров считает, что перед возвращением международным компаниям необходимо будет добиться отмены санкций.