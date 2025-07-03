Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:48, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Названы дата и место прощания с ведущим радио «Комсомольская правда»

Прощание с ведущим радио «Комсомольская правда» Антоновым пройдет 5 июля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Светочи эфиров / YouTube

Названы дата и место прощания с ведущим радио «Комсомольская правда» Михаилом Антоновым. Эти сведения передает ТАСС.

Сообщается, что прощание пройдет 5 июля в 11:30. Уточняется, что церемонию проведут в Центральной клинической больнице гражданской авиации на Иваньковском шоссе в Москве.

О смерти Антонова стало известно 3 июля. Сообщалось, что журналист умер после продолжительной болезни. В редакции радио «Комсомольская правда» подчеркнули, что Антонов всегда умел расположить к себе слушателей и помогал им своими передачами. Коллеги ведущего также назвали его душой радиостанции.

Антонов пришел на радио «Комсомольская правда» в феврале 2009 года. Он вел передачи «Был бы повод», «Дежавю», «Настоящий хит-парад», а также проводил прямые эфиры на резонансные темы. Журналист окончил медицинское училище и до прихода на радиостанцию работал фельдшером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Автор «Игры в кальмара» опроверг съемки американской версии сериала

    В российском городе выпал град и попал на видео

    Житель Москвы сообщил о заложенной под машину бомбе

    Москвичка заглянула под свой диван и удивилась

    Стало известно об исчерпании ВСУ сил для новых атак на курское приграничье

    Беспилотники снова атаковали Удмуртию

    Киселев заявил о невозможности работы Sputnik в Азербайджане

    Набиуллина высказалась о возвращении иностранных банков в Россию

    В России мужчина набросился на пенсионера с криком «Аллах акбар» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости