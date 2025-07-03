Прощание с ведущим радио «Комсомольская правда» Антоновым пройдет 5 июля

Названы дата и место прощания с ведущим радио «Комсомольская правда» Михаилом Антоновым. Эти сведения передает ТАСС.

Сообщается, что прощание пройдет 5 июля в 11:30. Уточняется, что церемонию проведут в Центральной клинической больнице гражданской авиации на Иваньковском шоссе в Москве.

О смерти Антонова стало известно 3 июля. Сообщалось, что журналист умер после продолжительной болезни. В редакции радио «Комсомольская правда» подчеркнули, что Антонов всегда умел расположить к себе слушателей и помогал им своими передачами. Коллеги ведущего также назвали его душой радиостанции.

Антонов пришел на радио «Комсомольская правда» в феврале 2009 года. Он вел передачи «Был бы повод», «Дежавю», «Настоящий хит-парад», а также проводил прямые эфиры на резонансные темы. Журналист окончил медицинское училище и до прихода на радиостанцию работал фельдшером.