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14:45, 3 июля 2025Экономика

На Эвересте дроны поставили на службу экологии

В Непале для уборки мусора с Эвереста решили использовать дроны
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

В Непале дроны решили поставить на службу экологии. Беспилотники начали применять для уборки мусора со склонов горы Эверест, пишет Bloomberg.

Два больших дрона китайского производителя DJI были использованы в последний сезон восхождений — с апреля по май на высоте 6000 метров они собрали свыше 280 килограммов мусора. Свои модели беспилотников на Эвересте решила также испытать компания Airlift, сотрудничающая с властями Непала.

Расчисткой самой высокой вершины на свете, как правило, занимается местный народ — шерпы, потомки тибетцев. Каждый из них убирает по 20 килограммов отходов, перенося их на себе в ходе четырехчасового восхождения по ледникам. При этом беспилотники способны проделать этот путь всего за шесть минут. Единственное ограничение, препятствующее широкому применению устройств, — разреженный воздух в высокогорных лагерях. В такой местности полеты невозможны, а погода непредсказуема.

Ранее нестандартный способ утилизации мусора решили использовать в Сиднее. От пищевых отходов городские власти решили избавляться с помощью личинок. С января по март насекомые переработали уже 90 тонн отходов.

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