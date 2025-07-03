Прохор Шаляпин рассказал о бедности в квартире площадью 130 квадратов

Прохор Шаляпин пожаловался на бедность в квартире площадью 130 квадратов

Российский певец Прохор Шаляпин пожаловался на бедную жизнь в своей первой квартире площадью более сотни квадратных метров. О своем прошлом артист рассказал в эфире шоу «ТОКСИКИ», новый выпуск которого доступен для просмотра в соцсети «ВКонтакте».

Один из ведущих программы попросил Шаляпина описать свою жизнь до достижения успеха. В ответ Шаляпин заявил, что об этом лучше не вспоминать. «Я жил кое-как... Бедность, это когда у тебя много одежды, а квартира маленькая, ее сложить негде», — заявил певец.

Он признался, что после участия в «Фабрике звезд» «ютился» в квартире в 130 квадратов. Шаляпин не захотел уточнять размер своего нынешнего жилья, но отметил, что оно просторнее прошлого.

Ранее Шаляпин показал ремонт в квартире, которую подарил матери. Жилье находится в подмосковных Мытищах, оно обошлось певцу в 10 миллионов рублей.