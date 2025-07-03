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20:25, 3 июля 2025Моя страна

Россияне увидят в небе «космическую медузу»

Челябинцы увидят в небе «космическую медузу» после запуска ракеты «Союз»
Екатерина Ештокина

Фото: РИА Новости

Россияне увидят в небе редкий атмосферный феномен. Об этом пишет портал «Хорошие новости».

По данным издания, жители Челябинской области буду наблюдать необычное явление — «космическую медузу» — в ночь на 4 июля. Атмосферный феномен образуется в результате запуска ракеты-носителя «Союз», который будет осуществлен на космодроме Байконур.

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Приблизительно через четыре минуты после старта выхлопные газы ракеты могут создать в небе светящееся образование, которое будет похоже на медузу. Такое явление можно будет наблюдать невооруженным глазом.

В сентябре 2024 года «космическую медузу» заметили в небе над Сибирью. Жители Алтайского края увидели след от запуска ракеты «Союз-2.1а».

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