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14:17, 3 июля 2025Путешествия

Россиянка решила засудить МВД из-за ошибки в загранпаспорте и выиграла дело

Жительница Краснодарского края отсудила у МВД компенсацию за ошибку в паспорте
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россиянка лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте, решила засудить Министерство внутренних дел (МВД) и выиграла дело. Об этом сообщила «Российская газета».

Жительница Краснодарского края не смогла улететь с мужем в отпуск на 8 Марта, потому что в ее паспорте был неверно указан пол — мужской вместо женского. Семья обратилась в суд за компенсацией.

В итоге суды первой и второй инстанции постановили, что МВД должно выплатить паре стоимость путевки — 206 тысяч рублей. Более того, ведомство обязали возместить моральный ущерб в 20 тысяч.

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