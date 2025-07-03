Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:25, 3 июля 2025Наука и техника

Российские снайперы апробируют крупнокалиберную винтовку Orsis

Курсанты центра снайпинга ВВО апробируют крупнокалиберную винтовку Orsis 50 BMG
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: mil.ru

Российские снайперы апробируют крупнокалиберную винтовку Orsis 50 BMG под патрон 12,7х99 миллиметров НАТО (.50 BMG). Об этом сообщило Минобороны России.

«На полигоне "Князе-Волконский" в Хабаровском крае проходит курс подготовки курсантов центра снайпинга Восточного военного округа (ВВО), в ходе которого военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы из крупнокалиберной снайперской винтовки Orsis 50 BMG», — говорится в сообщении.

В ходе учебных стрельбы снайперы поражали мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, на дистанции до 1000 метров. Отмечается, что особое внимание уделяли отработке навыков прицеливания с учетом баллистических особенностей боеприпасов и внесению поправок на ветер.

Материалы по теме:
Винтовка СВД: производство и боевое применение. Как Евгений Драгунов победил Тимофея Калашникова
Винтовка СВД: производство и боевое применение.Как Евгений Драгунов победил Тимофея Калашникова
12 февраля 2025
Прямо в цель. Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
Прямо в цель.Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
24 октября 2023

Инструктор центра снайпинга капитан Вячеслав Виноградов подчеркнул, что Orsis 50 BMG — это «серьезный инструмент», который требует особых навыков. По его словам, курсанты демонстрируют отличные результаты в освоении винтовки.

В августе 2022 года в компании «Промтехнология» (производитель оружия под брендом ORSIS) сообщили, что российская сверхдальнобойная винтовка под патрон 12,7х99 миллиметров НАТО прошла испытания. Там добавили, что предприятие может выпускать сотни таких винтовок в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заместитель главкома ВМФ России погиб в курском приграничье. ВСУ нанесли ракетный удар по штабу с офицерами

    На Эвересте дроны поставили на службу экологии

    Россиянки порассуждали о плохо целующихся мужчинах

    Впервые расшифрован геном жителя Древнего Египта

    Раскрыты детали роскошного медового месяца миллиардера Безоса и его новой жены

    Меркель вспомнила об отказе Трампа жать ей руку

    Специалисты НАТО провели тренинги в Азербайджане

    Сеть магазинов с названием из трех букв переименуют

    В ЕС призвали усилить действия против Венгрии

    В России прокомментировали гибель заместителя главкома ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости