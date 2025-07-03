Ставка по некоторым вкладам упала ниже 17 процентов

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладам на год упала до 16,9 процента

На этой неделе в топ-20 крупнейших банков России средняя ставка по годовым вкладам упала до 16,9 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Отмечается, что средняя ставка по этим вкладам снизилась до минимального значения с августа 2024 года, когда она достигала 16,82-16,98 процента. Что касается средних ставок в топ-20 по вкладам со сроком на три и шесть месяцев, то они составляют 18,57 и 17,89 процента.

Ранее выяснилось, что по итогам июня 2025 года средняя ставка по вкладам на полгода в 20 крупнейших по объемам капитализации российских банках упала ниже 18 процентов. По данным «Финуслуги», к началу июля 2025 года средняя ставка по вкладу на шесть месяцев упала до 17,96 процента годовых.

По прогнозам, к концу этого года сбережения жителей РФ, размещенные в банках, достигнут почти 70 триллионов рублей.