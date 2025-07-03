Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 3 июля 2025Экономика

Ставка по некоторым вкладам упала ниже 17 процентов

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладам на год упала до 16,9 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На этой неделе в топ-20 крупнейших банков России средняя ставка по годовым вкладам упала до 16,9 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Отмечается, что средняя ставка по этим вкладам снизилась до минимального значения с августа 2024 года, когда она достигала 16,82-16,98 процента. Что касается средних ставок в топ-20 по вкладам со сроком на три и шесть месяцев, то они составляют 18,57 и 17,89 процента.

Ранее выяснилось, что по итогам июня 2025 года средняя ставка по вкладам на полгода в 20 крупнейших по объемам капитализации российских банках упала ниже 18 процентов. По данным «Финуслуги», к началу июля 2025 года средняя ставка по вкладу на шесть месяцев упала до 17,96 процента годовых.

По прогнозам, к концу этого года сбережения жителей РФ, размещенные в банках, достигнут почти 70 триллионов рублей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Туристка сделала тату на девичнике в Европе и попала в больницу с отказывающими органами

    Внучка Кобзона стала матерью

    Российский чиновник раскрыл схему обмана с жильем для детей-сирот

    РФС вынес наказание заподозренному в ставках на свой матч футболисту

    Дания пообещала сделать все возможное для вступления Украины в ЕС

    Российские бойцы испытали наземный FPV-дрон на передовой

    Стало известно о продвижении ВС России в Часовом Яре

    В российском городе пожаловались на постоянные фекальные потопы

    В России высказались о сроках переговоров с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости