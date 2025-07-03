ЦБ оценил влияние западных санкций на российскую экономику

Набиуллина: Российская экономика адаптировалась к изменившимся внешним реалиям

К настоящему времени российская экономика смогла адаптироваться к большей части внешних санкций, введенных властями западных стран. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Основная часть преодоления западных ограничений сейчас пройдена, отметила глава регулятора. Главной причиной высокой инфляции на внутреннем рынке является не влияние внешних санкций, а дисбаланс спроса и предложения, подчеркнула Набиуллина. «Спрос сильно обогнал предложение», — констатировала она.

Разгон потребительских цен на внутреннем рынке, по словам главы ЦБ, обусловлен во многом внутренними, а не внешними шоками. Значительное превышение спроса над предложением обусловлено в том числе сохраняющимся кадровым дефицитом. Ключевой задачей ЦБ на ближайшее время станет устранение возникшего дисбаланса, заключила Набиуллина.

Ранее она назвала главным условием для ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) устойчивое замедление инфляции. Нынешние темпы роста потребительских цен в стране, отметила глава ЦБ, снижаются быстрее, чем предполагал прогноз регулятора. На этом фоне она не исключила дополнительное снижение ключевой ставки в июле. До этого схожий сценарий не исключил ее советник Кирилл Тремасов. Он отметил, что инфляция в России сейчас идет по нижней границе прогноза ЦБ. Это обстоятельство позволяет говорить о вероятном смягчении ДКП по итогам июльского заседания совета директоров регулятора.