Украину предупредили о критическом моменте из-за решения США по поставкам оружия

Полковник Кошкин: Украина вынуждена принимать радикальные решения

Украина переживает критический момент из-за приостановки помощи США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он объяснил, что сейчас страна и ее союзники стоят перед необходимостью принимать радикальные решения.

«Мы видим, что США действительно приостановили часть помощи Украине. Это может быть связано с объективными причинами в виде 12-дневной войны Ирана и Израиля, которая была связана с большим расходом ракет Patriot. С другой стороны — это может быть связано с аудитом Пентагона, в ходе которого обнаружился критически низкий запас вооружений», — предположил полковник.

По его мнению, теперь Украина и ее союзники близки к пониманию того, что в конфликте наступил критический момент, который требует принятия серьезных, радикальных решений.

«Либо продолжать конфликт оставшимися силами, либо поставить его на паузу — как хочет Запад, либо подписать долгосрочное соглашение — как предлагает Россия, — сказал Кошкин. — Но не надо думать, что США теперь с Россией против Украины. Нет, разведданные все так же идут, Starlink работает, идут поставки. Расслабляться не нужно».

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что конфликт на Украине достиг переломного момента из-за действий Вооруженных сил (ВС) России и решения Соединенных Штатов приостановить поставки зенитных ракет Patriot Украине. Издание уточнило, что Киев сталкивается с критической нехваткой солдат и оружия — это сказывается на ведении боевых действий на линии фронта.