В России высказались о связи обострения отношений с Азербайджаном с СВО

Депутат Чепа: Усилия Запада отвлечь внимание России от СВО никогда не ослабевали

На Западе есть силы, которые провоцируют и раскручивают любой инцидент, связанный со взаимоотношениями России с другими странами, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что обострение отношений между Москвой и Баку доказывает стремление Запада создать новые фронты против России. По мнению главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, инициативы по созданию новых фронтов против России исходят прежде всего от Великобритании и Франции.

Депутат согласился с тем, что Великобритания и Франция являются главными инициаторами обострения отношений России с другими странами. По его словам, разговор между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном состоялся совсем недавно, а работа Парижа против Москвы ведется уже давно.

«Цель западных стран — раскрутить и направить в определенные русла любой мало-мальский конфликт России с другими странами. И это было, и это есть, и оно будет продолжаться всегда», — подчеркнул Чепа.

Ранее официальный представитель МИД России Захарова отметила, что отношения между Россией и Азербайджаном носят характер стратегического союзничества. Она добавила, что есть определенные силы, которым это не нравится. Дипломат также подчеркнула, что консульский доступ к арестованным в Азербайджане гражданам РФ нужно обеспечить.