Впервые расшифрован геном жителя Древнего Египта

Nat: Подтверждены культурные контакты Древнего Египта с Месопотамией

Ученые впервые расшифровали полный геном человека, жившего в Древнем Египте около 4800 лет назад, во времена строительства первых пирамид. Останки пожилого мужчины, предположительно, представителя элиты, обнаружили в гончарном сосуде в скальной гробнице на юге страны, в древнем некрополе Нуайрат. Результаты работы опубликованы в Nature.

Анализ показал: около 80 процентов его ДНК связано с североафриканскими линиями, еще 20 процентов — с западноазиатскими. Это подтверждает существование активных миграций и культурных контактов с Месопотамией. По словам авторов статьи, находка впервые дает генетическое свидетельство того, как в Древнем Египте смешивались различные народы.

Интересно, что, несмотря на высокий социальный статус, тело мужчины сохранило следы тяжелого ручного труда — особенно правой ноги и рук. Ученые предполагают, что он мог быть гончаром, виртуозно владевшим гончарным кругом — это объясняет необычное сочетание знатного захоронения и рабочих нагрузок.

До этого генетика древних египтян оставалась загадкой из-за плохой сохранности ДНК в жарком климате. Новый метод анализа позволил исключить современное загрязнение и открыл путь к дальнейшему изучению происхождения и образа жизни жителей одной из величайших цивилизаций Древнего мира.

Ранее на Танжерском полуострове в Марокко археологи обнаружили древние кладбища, мегалиты и настенные рисунки, связанные с обрядами и верованиями древних обществ региона.