В Госдуме отреагировали на идею запретить продажу алкоголя до 21 года

Депутат Куринный: В России рановато запрещать продажу алкоголя до 21 года

В России еще рано увеличивать возраст, разрешающий приобретение алкоголя, с 18 до 21 года, полагает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Реакцией на соответствующую идею он поделился с «Лентой.ру».

Ранее законопроект о запрете продажи алкоголя гражданам младше 21 года внесла в Госдуму сенатор Марина Сидухина.

«Это уже не знаю, какая подобная инициатива по счету. Их, наверное, штук 15 уже было только на моей памяти. Ничего нового, нет никаких прорывов. Постепенно ограничение доступности алкоголя в рамках нашей антиалкогольной кампании прослеживается, но, мне кажется, еще рановато нам на 21 год переходить. Лет через 5-7, возможно, мы к этому вернемся», — высказался депутат.

На сегодняшний день алкогольную продукцию вправе приобретать россияне, достигшие возраста 18 лет. Попытки повысить этот возраст предпринимались и раньше, но соответствующий закон так и не был принят.

До этого в Вологодской области ввели ограничения на розничную торговлю алкоголем. В будние дни приобрести спиртное в российском регионе можно только с 12:00 до 14:00.

