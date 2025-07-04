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19:18, 4 июля 2025Экономика

Стало известно число готовых отказаться от личного авто россиян

«КП»: 15 % россиян готовы пересесть на общественный транспорт из-за штрафов
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Растущие штрафы за нарушения правил дорожного движения вынуждают автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Сколько россиян готово отказаться от личного авто, выяснила «Комсомольская правда».

Променять машину на городской транспорт из-за дальнейшего повышения штрафов будут вынуждены 15 процентов опрошенных. В то же время 40 процентов респондентов не согласились бы остаться без автомобиля ни при каких обстоятельствах, в том числе и при увеличении штрафов. В качестве аргумента такие водители называют несравнимый комфорт от поездки, низкий уровень развития общественного транспорта в регионе, неудобное расписание либо вовсе его несоблюдение.

23 процента участников исследования заявили, что и так водят машину аккуратно, поэтому повышение штрафов на них не отразится. Не стремится обзавестись личным автомобилем 21 процент информантов. Они пояснили, что в сравнении с расходами на обслуживание машины, пробками и аварийностью на дорогах городской транспорт дешевле и спокойнее.

Ранее автомобилистов предупредили о штрафах за выброшенные из окна окурки. Размер взыскания может достигать трех тысяч рублей. Для должностных лиц сумма вырастет до 30 тысяч рублей, а для юридических — до 250 тысяч рублей. Если окурок загорится, то водителю может грозить и уголовное наказание за порчу имущества.

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