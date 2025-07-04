Стало известно число готовых отказаться от личного авто россиян

«КП»: 15 % россиян готовы пересесть на общественный транспорт из-за штрафов

Растущие штрафы за нарушения правил дорожного движения вынуждают автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Сколько россиян готово отказаться от личного авто, выяснила «Комсомольская правда».

Променять машину на городской транспорт из-за дальнейшего повышения штрафов будут вынуждены 15 процентов опрошенных. В то же время 40 процентов респондентов не согласились бы остаться без автомобиля ни при каких обстоятельствах, в том числе и при увеличении штрафов. В качестве аргумента такие водители называют несравнимый комфорт от поездки, низкий уровень развития общественного транспорта в регионе, неудобное расписание либо вовсе его несоблюдение.

23 процента участников исследования заявили, что и так водят машину аккуратно, поэтому повышение штрафов на них не отразится. Не стремится обзавестись личным автомобилем 21 процент информантов. Они пояснили, что в сравнении с расходами на обслуживание машины, пробками и аварийностью на дорогах городской транспорт дешевле и спокойнее.

Ранее автомобилистов предупредили о штрафах за выброшенные из окна окурки. Размер взыскания может достигать трех тысяч рублей. Для должностных лиц сумма вырастет до 30 тысяч рублей, а для юридических — до 250 тысяч рублей. Если окурок загорится, то водителю может грозить и уголовное наказание за порчу имущества.