В Париже бывший советский десантник сорвал свадьбу британца с 9-летней девочкой

39-летний гражданин Великобритании Джеки Джадж пытался жениться на девятилетней девочке в парижском Диснейленде. Свадьбе помешал бывший советский десантник.

Известно, что британец организовал свадебную церемонию за 130 тысяч евро, нанял оркестр и более ста актеров массовки. В том числе среди актеров оказался 54-летний гражданин Латвии по имени Виталийс — ему досталась роль отца невесты. По данным источника, латвиец до распада Советского Союза служил в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Это помогло ему тайно проникнуть на территорию Диснейленда и сообщить сотрудникам о происходящем.

Виталийс думал, что выдает замуж мать девочки, и лишь за пять часов до начала церемонии узнал, что «невестой» будет девятилетний ребенок. Мужчина немедленно отказался от участия и решил остановить мероприятие.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Мать девятилетней невесты задержала полиция

Работники Диснейленда немедленно вызвали полицию. Джаджа арестовали, ему предъявлены обвинения в отмывании денег и краже личных данных. Ранее британец был осужден за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, полицейские задержали гражданку Украины, попытавшуюся выдать несовершеннолетнюю дочь замуж за иностранца. Всего арестовали четырех участников так называемой свадебной церемонии.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Четверо человек были арестованы и допрошены: жених, который, как полагают, был организатором мероприятия; мать ребенка, 41-летняя украинка; двое граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет. Срок содержания под стражей британского подозреваемого и гражданина Латвии также был продлен по обвинению в мошенничестве и отмывании денег прокуратура города Мо во Франции

Сотрудникам полиции удалось узнать, что свадьбу планировали провести на рассвете, поскольку частные мероприятия организуются вне часов работы Диснейленда. Мать украинской школьницы рассказала, что знает Джаджа уже год и даже ездила с ним в отпуск, а также принимала от него деньги.

Сам британец заявил, что всего лишь является актером, который принял участие в съемках фильма. Медицинское обследование девочки показало, что она не подвергалась «никакому насилию, ни физическому, ни сексуальному». Обстоятельства произошедшего все еще неизвестны, но прокуратура не исключает, что свадьба могла быть розыгрышем.