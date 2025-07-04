39-летний гражданин Великобритании Джеки Джадж пытался жениться на девятилетней девочке в парижском Диснейленде. Свадьбе помешал бывший советский десантник.
Известно, что британец организовал свадебную церемонию за 130 тысяч евро, нанял оркестр и более ста актеров массовки. В том числе среди актеров оказался 54-летний гражданин Латвии по имени Виталийс — ему досталась роль отца невесты. По данным источника, латвиец до распада Советского Союза служил в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Это помогло ему тайно проникнуть на территорию Диснейленда и сообщить сотрудникам о происходящем.
Виталийс думал, что выдает замуж мать девочки, и лишь за пять часов до начала церемонии узнал, что «невестой» будет девятилетний ребенок. Мужчина немедленно отказался от участия и решил остановить мероприятие.
Мать девятилетней невесты задержала полиция
Работники Диснейленда немедленно вызвали полицию. Джаджа арестовали, ему предъявлены обвинения в отмывании денег и краже личных данных. Ранее британец был осужден за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Кроме того, полицейские задержали гражданку Украины, попытавшуюся выдать несовершеннолетнюю дочь замуж за иностранца. Всего арестовали четырех участников так называемой свадебной церемонии.
Четверо человек были арестованы и допрошены: жених, который, как полагают, был организатором мероприятия; мать ребенка, 41-летняя украинка; двое граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет. Срок содержания под стражей британского подозреваемого и гражданина Латвии также был продлен по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
Сотрудникам полиции удалось узнать, что свадьбу планировали провести на рассвете, поскольку частные мероприятия организуются вне часов работы Диснейленда. Мать украинской школьницы рассказала, что знает Джаджа уже год и даже ездила с ним в отпуск, а также принимала от него деньги.
Сам британец заявил, что всего лишь является актером, который принял участие в съемках фильма. Медицинское обследование девочки показало, что она не подвергалась «никакому насилию, ни физическому, ни сексуальному». Обстоятельства произошедшего все еще неизвестны, но прокуратура не исключает, что свадьба могла быть розыгрышем.