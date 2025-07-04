Голодный медведь попытался вломиться в ресторан средь бела дня

В Таиланде медведь попытался вломиться в ресторан, полный посетителей

В Таиланде голодный черный медведь пришел к ресторану в национальном парке Кхауяй и напугал гостей. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Накхоннайок в воскресенье, 29 июня. Дикий зверь неожиданно появился у забора ресторана средь бела дня, когда он был полон посетителей. Медведь попытался вломиться внутрь, привлеченный запахами еды, однако его остановила стальная сетка, отделяющая заведение от леса.

Гости ресторана сначала испугались, а потом начали снимать зверя на камеры мобильных телефонов. В итоге владелец заведения начал бить в большую сковороду, чтобы отпугнуть зверя. Осознав, что пробраться к еде не получится, медведь через некоторое время ушел.

Свидетелем появления животного стал блогер Арнон Катерат. После происшествия он дал интервью местным СМИ. В частности, мужчина рассказал, что, по словам сотрудников парка, в последнее время хищники все чаще появляются у мест скопления туристов в поисках еды.

Как пишет The Thaiger, похожая ситуация уже случалась в провинции Накхоннайок в 2023 году. Тогда зверь повадился забираться на кухню дома семьи местных жителей и воровать продукты. В итоге сотрудники Королевского департамента лесного хозяйства поймали животное и вывезли его подальше на территорию парка Кхауяй.

Ранее сообщалось, что в США ликвидировали медведицу, которая вломилась в трейлер и набросилась на женщину. До этого хищница уже проникала в дома и машины местных жителей.