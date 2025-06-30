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05:01, 30 июня 2025Из жизни

Медведица вломилась в трейлер ночью и набросилась на женщину

USA Today: В США ликвидировали медведицу, которая вломилась в трейлер к женщине
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ondrej Prosicky / Shutterstock / Fotodom

В США ликвидировали медведицу, которая вломилась в трейлер и набросилась на женщину. Об этом сообщает USA Today.

Инцидент произошел ночью 22 июня на берегу озера Тахо в Калифорнии. Самка черного медведя забралась за территорию кемпинга, где остановились несколько отдыхающих. Сначала она ворвалась в трейлер, где находилась женщина. Американка попыталась отпугнуть ее гремя кастрюлями и сковородками. Это хищницу не смутило, и она напала на женщину. Пострадавшая получила травмы рук.

Позже медведица вырвала дверь в трейлере, где спали несколько подростков, а также пыталась атаковать других отдыхающих. Власти признали животное опасным и ликвидировали на следующий день. По ДНК-тесту было установлено, что медведица не впервые угрожала людям. Выяснилось, что ранее она уже вламывалась в дома и автомобили в том же районе.

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Как рассказали сотрудники государственной организации по охране дикой природы, медведицу много раз пытались отпугнуть от мест, где бывают люди, однако она каждый раз возвращалась. Двух ее медвежат поймали и отправили в реабилитационный центр для животных в Северной Каролине.

Ранее в американском штате Юта черный медведь забрался в дом и напал на спящего мужчину. Зверь укусил его за руку.

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