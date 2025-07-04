Изучавших взрывоопасные обломки дрона жителей российского региона сняли на видео

В Ростовской области сняли на видео мужчин, изучавших взрывоопасные обломки БПЛА

В Шахтах Ростовской области мужчины, несмотря на предостережение властей, изучали взрывоопасные обломки упавшего беспилотника и попали на видео. Его публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно, как мужчины трогают руками железные обломки летательных аппаратов, также рядом с ними лежит обломок, похожий на крыло дрона. «Да не трогай ты его», — слышится женский голос за кадром.

После отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что в Шахты для обезвреживания обломков дрона выехали саперы.

ВСУ атаковали Ростовскую область 4 июля, над регионом сбили 26 дронов. Одна женщина в результате атаки получила несовместимые с жизнью травмы. Из многоэтажки в регионе, которая получила наибольшие повреждения, эвакуировали людей. Жители опубликовали кадры падения и мощного взрыва дрона в Ростовской области.