Китай обложил большими пошлинами алкоголь из ряда стран

ANSA: Китай ввел почти 35-процентные пошлины на бренди из Европы

Власти Китая решили обложить высокими тарифами европейский алкоголь. Об этом сообщило агентство ASNA.

С 5 июля в КНР начнут действовать антидемпинговые пошлины на бренди из стран Европейского союза, которые составят от 27,7 до 34,9 процента. Даная мера устанавливается на пять лет.

В министерстве торговли КНР решение обосновали тем, «что импортируемый из ЕС бренди представляет собой случай демпинга», из-за которого соответствующие сегменты китайской промышленности могут понести урон.

В свою очередь, агентство Reuters обратило внимание на то, что Пекин «пощадил» таких производителей, как Pernod Ricard, LVMH и Rémy Cointreau, что должно ослабить торговую напряженность, возникшую между Европой и КНР. Эти шаги Пекина объясняют тем, что он все еще надеется урегулировать отдельный спор по поводу пошлин на электромобили китайского производства. Впрочем, в ЕС тарифы на бренди все равно назвали несправедливыми и неоправданными.

В апреле сообщалось о планах КНР и Евросоюза возобновить переговоры о пошлинах на китайские электромобили.