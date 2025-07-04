Лавров высказался о месте проведения следующих переговоров России и США

Лавров: Россия рассмотрит площадку в Саудовской Аравии для переговоров с США

Россия готова рассмотреть такую гостеприимную площадку как Саудовская Аравия для следующих переговоров с американскими представителями. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел королевства Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы готовы рассмотреть эту гостеприимную площадку для следующих переговоров с США. В прошлый раз мы чувствовали себя предельно комфортно, поэтому мы будем иметь ее в виду, если будут намечаться новые контакты с американскими представителями. Москва по согласованию с Вашингтоном будет рассматривать Эр-Рияд как место для нового раунда переговоров», — отметил дипломат.

Также Лавров поблагодарил саудовского коллегу за предоставление королевством площадки для российско-американских переговоров и за усилия страны в урегулировании конфликта на Украине.

18 февраля делегации России и США впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.