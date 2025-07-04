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23:18, 4 июля 2025Мир

На Западе назвали неочевидный итог переговоров Путина с Трампом

Advance: Разговоры Путина с Трампом укрепили позицию России по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Global Look Press

Разговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном показали, что РФ не намерена отказываться от своих планов касательно Украины. Неочевидный итог переговоров назвало хорватское издание Advance.

Утверждается, что западные страны столкнулись с большими проблемами, подрывающими их поддержку Киева. В частности, США «устали» и шлют соответствующий сигнал, экономика Германии «истекает кровью» из-за санкций, во Франции усиливаются беспорядки, а в Европейском союзе (ЕС) осознали затратность «линии разграничения» на Украине.

«Поэтому в последние недели Париж, участник клуба "стратегической автономии", активизировал контакты с Москвой. Путин спокойно говорит о "готовности к переговорам", но только исходя из ситуации на фронте, где Москва уже получила стратегическое преимущество», — указано в сообщении.

Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил свое неудовлетворение. Кроме того, он заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине.

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