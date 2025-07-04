Стало известно о возможной поездке Трампа в Китай

Bloomberg: Президент США Трамп может посетить Китай в конце октября

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в сопровождении делегации исполнительных директоров американских компаний в конце октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, администрация американского лидера обращается к руководителям предприятий с просьбой оценить их заинтересованность в сопровождении Трампа в возможной поездке в КНР. Агентство указало, что одна из возможностей для поездки будет в конце октября, когда будет проходить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее одновременно с другим саммитом лидеров в Малайзии, организованным Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.