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10:08, 4 июля 2025Мир

Стало известно о возможной поездке Трампа в Китай

Bloomberg: Президент США Трамп может посетить Китай в конце октября
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в сопровождении делегации исполнительных директоров американских компаний в конце октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, администрация американского лидера обращается к руководителям предприятий с просьбой оценить их заинтересованность в сопровождении Трампа в возможной поездке в КНР. Агентство указало, что одна из возможностей для поездки будет в конце октября, когда будет проходить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее одновременно с другим саммитом лидеров в Малайзии, организованным Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

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