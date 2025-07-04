В Германии задумались о закупке американских Patriot для Украины

Reuters: ФРГ ведет переговоры о закупке ЗРК Patriot для Украины

Власти Германии ведут интенсивные переговоры о закупке американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чтобы передать их Украине на фоне приостановки ряда поставок со стороны США. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве.

«Могу подтвердить, что действительно ведутся интенсивные обсуждения по этому вопросу», — отметил представитель кабмина ФРГ.

Ранее стало известно, что решение США приостановить поставки Украине определенных видов оружия распространяется на десятки ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

2 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.