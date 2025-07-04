Военный эксперт раскрыл значение взятия под контроль Мелового

Онуфриенко: Взятие Мелового может помочь отсечь 50 тыс. кв. км территории ВСУ

Продвижение российских сил в Харьковской области открывает новые тактические возможности, особенно в районе Печенежского водохранилища. Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко в комментарии газете Взгляд.

По его словам, взятие под контроль населенного пункта Меловое создало «значительную угрозу для местной группировки ВСУ». Он отметил, что этот успех позволит продолжить охват Купянского укрепрайона, который является ключевым оборонительным узлом украинских сил в регионе.

Эксперт также подчеркнул, что выбранная тактика позволяет Вооруженным силам России расширить плацдарм без форсирования реки Оскол, а увеличение контролируемой территории затрудняет работу вражеских беспилотников. Теперь дроны ВСУ имеют меньше шансов добраться до переправ и других важных объектов.

Кроме того, отметил Онуфриенко, расширение зоны присутствия ВС РФ дает возможность перебрасывать подкрепления по суше. «ВСУ вряд ли сумеют угадать, копим ли мы силы для удара по Купянску или пойдем на северо-запад», — сказал он. При этом эксперт считает, что одним из сценариев может стать выход к Печенежскому водохранилищу, что позволит отсечь от подконтрольной Киеву территории почти 50 тысяч квадратных километров.

О взятии российскими военными под контроль Мелового Минобороны сообщило 3 июля. Военные ВС РФ подняли над селом российский триколор. Также отмечалось, что армия РФ продвинулась у Петровки, Купянска, Песчаного и Березовки.