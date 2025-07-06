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02:38, 6 июля 2025Путешествия

Более 10 рейсов отменили в аэропорту российского города

Росавиация: В аэропорту Нижнего Новгорода за 5 июля отменили 12 рейсов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

В аэропорту Нижнего Новгорода за 5 июля отменили 12 рейсов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в терминале обстановка спокойная. В здании воздушной гавани находится около 500 человек (при пропускной способности 900 человек).

«Свободные места для сидения есть. В комнате матери и ребенка места тоже есть», — уточнил Кореняко.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево были отменены 174 рейса на прилет и вылет по состоянию на 5 июля 21:00 по московскому времени. 47 рейсов задержаны на период более двух часов.

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