Над Тверской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Четыре беспилотника сбиты в Бологовском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит Telegram-канал «Пул69».
По словам политика, вечером в воскресенье, 6 июля, над российским регионом сбили еще три украинских дрона. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее также сообщалось, что над Тверской областью сбили беспилотный латательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Стало известно, что над регионами России за пять часов уничтожили 48 БПЛА.