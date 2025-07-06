Над Тверской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Руденя: Четыре беспилотника ВСУ сбили в Бологовском округе Тверской области

Четыре беспилотника сбиты в Бологовском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит Telegram-канал «Пул69».

По словам политика, вечером в воскресенье, 6 июля, над российским регионом сбили еще три украинских дрона. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее также сообщалось, что над Тверской областью сбили беспилотный латательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Стало известно, что над регионами России за пять часов уничтожили 48 БПЛА.