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14:53, 6 июля 2025Спорт

Бывший футболист сборной России раскритиковал Смолова за конфликт в «Кофемании»

Дмитрий Булыкин раскритиковал Федора Смолова за конфликт в «Кофемании»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Булыкин

Дмитрий Булыкин . Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал экс-игрока «Краснодара» Федора Смолова за конфликт в кафе «Кофемания». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению Булыкина, Смолов повел себя в этой ситуации неправильно. «Не знаю, как сейчас она решится. Понятное дело, когда ты кумир для молодых футболистов, так поступать нельзя! Я думал, что нас научил пример с Кокориным и Мамаевым», — заявил экс-игрок.

Ранее стало известно, что Смолов подал заявление в полицию по факту вымогательства у него денег и мошенничества. Игрок обратился к правоохранителям в субботу, 5 июля.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован.

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