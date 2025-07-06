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03:40, 6 июля 2025Россия

КПРФ утвердила смену официального наименования

Депутат Новиков: КПРФ утвердила смену официального наименования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

КПРФ во время съезда партии утвердила смену официального названия на «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Об этом проинформировал депутат Госдумы от данного объединения Дмитрий Новиков, пишет РИА Новости.

Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу, 6 июля. Съезд проходит в оздоровительном комплексе в Истринском районе Московской области.

«Да», — ответил депутат Новиков на вопрос журналистов.

В конце июня в КПРФ посчитали провокацией то, что неизвестные облили красной краской бюст Иосифа Сталина, ранее установленный в башкирском селе Амирово. Сталина. Инициатором его появления выступил местный житель, а идею поддержали в КПРФ. Саму скульптуру при этом выполнили в розовом цвете.

Ранее сообщалось, что коммунисты захотели вести Россию в будущее вместе с революционером Владимиром Лениным.

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