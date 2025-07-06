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19:47, 6 июля 2025Спорт

Сестра Роналду оценила критику из-за отсутствия брата на похоронах погибшего футболиста

Сестра Роналду назвала критиков отсутствия брата на похоронах Жоты больными
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Катя Авейру, сестра португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ответила на критику из-за отсутствия брата на похоронах погибшего футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты. Ее сообщение доступно в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Авейру назвала общество больным. «Ужасно стыдно смотреть, как телеканалы и соцсети подчеркивают отсутствие Роналду, а не уважительно чтят боль покалеченной семьи», — заявила она.

Ранее A Bola сообщило, что Роналду не приехал на похороны Жоты из-за нежелания создавать шумиху в СМИ. Футболист и родственники Жоты решили, что его присутствие доставило бы неудобства.

Похороны Жоты прошли в Португалии 5 июля. Церемонию посетили игроки «Ливерпуля» и сборной Португалии.

О гибели Жоты и его брата Андре в ДТП стало известно 3 июля. Авария произошла на испанской трассе: колесо лопнуло во время обгона, после чего машина потеряла управление, съехала с дороги, перевернулась и загорелась.

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