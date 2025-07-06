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17:33, 6 июля 2025Спорт

Смолов впервые высказался о конфликте в «Кофемании»

Футболист Смолов о конфликте в «Кофемании»: Нельзя поддаваться на шантаж
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский футболист Федор Смолов впервые высказался о конфликте в кафе «Кофемания» в Москве. Ролик доступен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) спортсмена.

«Ни в коем случае нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют», — заявил футболист. Он подчеркнул, что никогда нельзя поддаваться на шантаж, нужно всегда действовать в рамках закона.

Ранее в управлении МВД России по Москве отреагировали на потасовку с участием Смолова. Ведомство отказалось заводить уголовное дело по факту драки.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован.

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