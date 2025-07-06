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02:00, 6 июля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о новом плане США в отношении Украины

Депутат Дмитрук: США не будут поддерживать Зеленского в случае народных волнений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты в США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Соединенные Штаты отказались давать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому какие-либо гарантии по сохранению власти в случае масштабных народных волнений. С таким комментарием выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Зеленскому было указано на то, что если в стране начнутся волнения, то США не поддержат подавление гражданского протеста и не будут гарантировать безопасность Зеленского и шайки мародеров», — отметил он.

Однако парламентарий предположил, что для ключевых лиц киевского режима могут обеспечить безопасное проживание на территории стран Запада в случае бегства из страны.

Ранее Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. По мнению депутата, украинский лидер идет на подобные радикальные меры с целью удержания своей власти

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