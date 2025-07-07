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02:15, 7 июля 2025Россия

В России предложили ввести льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов

В Госдуме предложили предоставлять номера родителям с детьми при задержке рейсов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа необходимо предоставлять гостиницы аэропортов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, пишет РИА Новости.

Он назвал недопустимым, чтобы дети спали на полу аэропорта. Как указал политик, при непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы.

«Уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на четыре часа», — подчеркнул он.

Ранее авиационный коллапс произошел в Пулково: были задержаны десятки рейсов. Неоднократно в воздушной гавани приостанавливали полеты.

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