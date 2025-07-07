В России предложили ввести льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов

В Госдуме предложили предоставлять номера родителям с детьми при задержке рейсов

Родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа необходимо предоставлять гостиницы аэропортов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, пишет РИА Новости.

Он назвал недопустимым, чтобы дети спали на полу аэропорта. Как указал политик, при непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы.

«Уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на четыре часа», — подчеркнул он.

Ранее авиационный коллапс произошел в Пулково: были задержаны десятки рейсов. Неоднократно в воздушной гавани приостанавливали полеты.