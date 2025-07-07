Лавров раскрыл требование к Киеву по возвращению детей

Лавров: Россия готовит встречное требование к Украине по возвращению детей

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой готовит встречное требование к Украине по возвращению детей их семьям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Мадьяр Немзет».

«Рассчитываем, что украинская сторона ответственно подойдет к проработке нашего списка и дети воссоединятся со своими родными в России», — понадеялся глава российского МИД.

По информации Лаврова, в список предварительно вошли десять детей, находящихся на Украине, и восемь несовершеннолетних в странах Европы. Министр также подчеркнул, что переданный Украине на переговорах в Стамбуле список 339 детей опровергает ложные утверждения Киева о якобы тысячах вывезенных Россией несовершеннолетних.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о нахождении якобы похищенных Россией украинских детей. По информации дипломата, более сотни детей, которые приписывали России в качестве якобы похищенных, были найдены на самом деле в Германии.