Два редчайших тигра утащили и растерзали мужчину без штанов

В Индонезии суматранские тигры напали на работника плантации и растерзали его

В индонезийской провинции Риау редчайшие суматранские тигры утащили и растерзали работника плантации. Об этом сообщает издание Jakarta Globe.

Нападение произошло возле лагеря, где жили рабочие. Когда уже стемнело, мужчина, которого звали Хадито, отлучился в туалет. Вскоре его коллега услышал крики. Он тут же выбежал из лагеря с фонариком, но Хадито уже не было. В десяти метрах от туалета нашли только его штаны и мобильный телефон.

Представители Агентства по охране природных ресурсов Риау установили, что в районе лагеря находились два суматранских тигра. Об этом свидетельствовали следы разного размера, обнаруженные на месте происшествия.

Пострадавшего нашли после того, как территорию участка прочесали на глубину примерно 100 метров. Он был уже мертв и лежал лицом вниз со следами зубов и когтей на шее и на верхней части спины. Тело было вывезено в районную клинику и затем доставлено в медицинский центр Телук Меранти для обследования Уджанг Холисудин руководитель технического отдела Агентства по охране природных ресурсов Риау

Суматранские тигры водятся только на острове Суматра. Они отличаются небольшим размером и агрессивностью. Из-за вырубки лесов под плантации масличной пальмы, конфликтов с людьми и браконьерства их популяция быстро сокращается. По оценке министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии, к 2018 году в мире осталось не более 600 суматранских тигров.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр напал на двоих мужчин, которые попытались сделать с ним селфи. После этого хищник скрылся в лесу.

