Эксперт назвал истинную причину ударов Израиля и США по Ирану

Аналитик Хелали: Израиль и США ударили по Ирану с целью сменить там власть

Истинная причина ударов Израиля и США по Ирану отличается от той, что была заявлена публично. Как считает геополитический аналитик Кристофер Хелали, угроза со стороны ядерной программы исламской республики была лишь предлогом, а на самом деле Вашингтон и Тель-Авив преследовали цель ослабить страну и сменить там власть. Его слова передает РИА Новости.

«Цель не иранская ядерная программа, а смена власти и ослабленный Иран с иным правительством, с которым он, вероятнее всего, станет прозападным и будет служить источником антагонизма по отношению к России, особенно на Каспии», — считает Хелали.

При этом, добавил аналитик, американский лидер Дональд Трамп, санкционировав удары по Ирану, хотел добиться и другой цели — «поиграть мышцами» США в регионе, чтобы продемонстрировать России, Китаю и КНДР, что Вашингтон имеет возможность наносить такие удары.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, а в течение 24 часов Исламская Республика провела ответную атаку. Спустя девять дней после эскалации конфликта американские вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана.