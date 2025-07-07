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04:07, 7 июля 2025Мир

Эксперт назвал истинную причину ударов Израиля и США по Ирану

Аналитик Хелали: Израиль и США ударили по Ирану с целью сменить там власть
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Истинная причина ударов Израиля и США по Ирану отличается от той, что была заявлена публично. Как считает геополитический аналитик Кристофер Хелали, угроза со стороны ядерной программы исламской республики была лишь предлогом, а на самом деле Вашингтон и Тель-Авив преследовали цель ослабить страну и сменить там власть. Его слова передает РИА Новости.

«Цель не иранская ядерная программа, а смена власти и ослабленный Иран с иным правительством, с которым он, вероятнее всего, станет прозападным и будет служить источником антагонизма по отношению к России, особенно на Каспии», — считает Хелали.

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При этом, добавил аналитик, американский лидер Дональд Трамп, санкционировав удары по Ирану, хотел добиться и другой цели — «поиграть мышцами» США в регионе, чтобы продемонстрировать России, Китаю и КНДР, что Вашингтон имеет возможность наносить такие удары.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, а в течение 24 часов Исламская Республика провела ответную атаку. Спустя девять дней после эскалации конфликта американские вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана.

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