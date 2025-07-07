Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:08, 7 июля 2025Мир

В МИД России высказались о диалоге с Европой

Грушко: Европа понимает, что отсутствие диалога с РФ противоречит ее интересам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Многие политические силы в различных государствах Европы прекрасно понимают, что отсутствие диалога с РФ противоречит интересам этих стран, ухудшает ситуацию в области безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет газета «Известия».

Как уточнил дипломат, Москва видит, что политику Евросоюза определяет агрессивное большинство. При этом можно услышать «все больше и больше трезвых голосов» на уровне заявлений, дискуссий в политических партиях, указал он.

«Многие политические силы в Европе в различных странах, в том числе, например, в Германии, прекрасно понимают, что отсутствие диалога с Россией противоречит интересам этих стран, ухудшает ситуацию в области безопасности», — высказался Грушко.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не уклоняется от диалога с Западом, однако он должен идти только на равноправной основе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Санкт-Петербурге пропал интернет и возник авиационный коллапс. Что происходит в городе?

    В России предложили расширить сферу действия единого пособия

    В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС

    В Пулково вновь разрешили полеты

    На Украине допустили мобилизацию женщин

    В Госдуме назвали итоговую декларацию БРИКС сигналом Западу

    Польша введет погранконтроль с Германией и Литвой

    В МИД России высказались о диалоге с Европой

    Названы города с самыми высокими зарплатами в России

    Эмили Ратаковски показала грудь в крошечном бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости