В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора Всемирной торговой организации

МИД России: На встрече Лаврова и главы ВТО обсуждали реформирование организации

На встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

«Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО», — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что это должно произойти при соблюдении принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения

Ранее Лавров заявил, что НАТО является крупнейшим врагом самому себе.