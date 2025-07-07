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04:00, 7 июля 2025Мир

В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора Всемирной торговой организации

МИД России: На встрече Лаврова и главы ВТО обсуждали реформирование организации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Михаил Синицын / ТАСС

На встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

«Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО», — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что это должно произойти при соблюдении принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения

Ранее Лавров заявил, что НАТО является крупнейшим врагом самому себе.

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