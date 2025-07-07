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02:00, 7 июля 2025Из жизни

Молодая помощница учителя занялась сексом с 15-летним школьником в своей машине

Times Union: В США 19-летняя помощница учителя совратила 15-летнего школьника
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В США арестовали 19-летнюю помощницу учителя из штата Нью-Йорк, которая совратила 15-летнего школьника. Об этом сообщает Times Union.

Девушка, имя которой не разглашается, была задержана полицией города Кохос. В ходе допросов следователи установили, что сотрудница школы несколько раз занялась сексом с подростком. Один из эпизодов произошел в ее машине. Девушку обвинили в сексуальных домогательствах и создании угрозы здоровью ребенка.

Сторона потерпевшего подала иск против школьного округа. Утверждается, что администрация школы знала о преступных действиях своей молодой сотрудницы, однако ничего не предприняла, чтобы пресечь их. «Это позволило жестоким и дивиантным инцидентам происходить на постоянной основе, несмотря на то, что ответчик был уведомлен о них», — сказано в заявлении.

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Администрация школы утверждает, что поставила в известность полицию сразу после того, как стало известно о преступлениях сотрудницы. Истец настаивает, что школьный округ покрывал девушку.

Как пишет Times Union обвиняемая закончила ту же школу, где работала, в 2023 году. В прокуратуре заявили, что из-за небольшой разницы в возрасте между арестованной и ее жертвой им не удалось выдвинуть более тяжких обвинений. Следующее заседание суда по делу состоится 23 июля.

Ранее в американском штате Висконсин арестовали бывшую школьную сотрудницу. Ее обвинили в совращении учеников.

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