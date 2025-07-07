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14:29, 7 июля 2025Россия

Московский священник перед боем вернул отрекшегося от православия бойца СВО ко Христу

Исповедующий язычество боец СВО вернулся в православие после молебна
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Исповедующий язычество боец специальной военной операции (СВО) вернулся в православие после молебна. Об этом сообщил священник Богоявленского кафедрального собора Москвы отец Виктор (Ленок) в Telegram.

Он рассказал о коллективном молебне, проведенном с бойцами одного из подразделений. После молебна один из солдат — язычник — изъявил желание вернуться в христианство.

«Он попросил меня сделать это и отрекся от язычества, снова соединился со Христом», — рассказал священник. Ленок заявил, что только ради одного этого ему стоило приехать в зону боевых действий.

Ранее об опасности подъема неоязычества предупредил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В связи с этим он упомянул экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая регулярно поздравляет подписчиков с языческими праздниками. «Но дело не только в ней», — подчеркнул глава Русской православной церкви.

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