Мужчина выловил из реки снаряд времен Второй мировой рядом с памятником ее ветеранам

NTK: В Великобритании мужчина выловил из реки снаряд времен Второй мировой войны

В Великобритании мужчина занимался поиском ценностей на дне реки с помощью магнитной удочки и случайно выловил неразорвавшийся снаряд. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 30 июня в городе Бедфорд. Боеприпас обнаружил 42-летний Пол Минетт, когда проверял дно реки в районе набережной около памятника ветеранам Высадки в Нормандии. Мужчина рассказал, что уже пять лет увлекается магнитной рыбалкой и, как только подтащил улов к берегу, понял, что пора вызывать полицию.

Прибывшие на место саперы оцепили стометровую зону около мемориала. Вскоре снаряд вывезли и уничтожили подальше от жилья. Исходя из состояния снаряда, Минетт сделал вывод, что тот находился на дне реки почти в центре города со времен Второй мировой войны.

«Некоторые говорят, что мы тратим деньги налогоплательщиков и время полиции. Но мы считаем, что занимаемся очисткой водоемов. Мы никому не причиняем вреда, а просто убираем отходы, которые остались на дне», — прокомментировал Минетт свое увлечение после происшествия.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Уэст-Мидлендс мужчина выловил из реки семь боевых гранат с помощью магнитной удочки. Он взял пять из них и скрылся.