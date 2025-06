Мужчина выловил из реки семь боевых гранат и сбежал

NTK: Британец выловил из реки семь ручных гранат и сбежал с пятью

Полиция Великобритании разыскивает мужчину, который выловил в реке семь боевых гранат и сбежал. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Инцидент произошел недалеко от города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, 21 июня. Жители небольшого населенного пункта заметили у реки мужчину, который занимался поиском ценностй в воде при помощи магнитной удочки.

Через некоторое время он выловил из воды несколько предметов, которые оказались ржавыми ручными гранатами. Британец забрал пять снарядов и скрылся с ними. Сотрудники полиции забрали две оставшиеся гранаты и обезвредили их.

Правоохранители обратились к мужчине через социальные сети с просьбой немедленно связаться с ними. «Я хочу уверить этого человека, что с полицией никаких проблем не будет. Мы просто хотим получить эти гранаты и обезвредить», — заявил представитель властей.

Ранее в Великобритании мальчик принес гранату времен Второй мировой войны в школу. Опасный предмет отобрал у ученика сам директор.