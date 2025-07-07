Мужчину засосало в водосток и протащило под землей 150 метров

В США мужчину засосало в водосточную трубу и протащило под землей

В штате Алабама, США, отец троих детей Дрю Оуэн чуть не захлебнулся в водосточной трубе. Об этом сообщает ABC News.

Оуэн рассказал, что все началось с того, что его сын играл в футбол на улице. Она была затоплена из-за недавних сильных дождей, и в какой-то момент вода унесла футбольный мяч. Оуэн решил достать его, но из-за высокого уровня воды не заметил канаву с водосточной трубой и упал в нее. Тут его и засосало в водосток.

Как вспоминает мужчина, он ушел под воду с головой и был уверен, что захлебнется. У Оуэна не было ни сил, ни времени вдохнуть. Все, о чем он думал, — о своей семье и похоронах отца, которые должны были пройти на следующий день. Поток протащил его под землей около 150 метров, пока он не смог вынырнуть и ухватиться за ветку. Оуэн заявил, что спасся благодаря отцу, который стал его ангелом-хранителем.

Мужчина благодарен, что остался жив и счастлив, что в водосток попал он, а не его сын. Оуэн призвал всех быть аккуратными во время непогоды.

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