Bloomberg указало на уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС

Организация и уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС четко контрастирует с хаосом саммита Большой двадцатки. На эту важную деталь обратило внимание агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что в отличие от саммита G20, на данном мероприятии никто не опоздал и все присутствовали на общей фотосессии. Это резко контрастирует с хаотичной групповой фотографией с саммита G20, сделанной на том же месте, где отсутствие президента США Джо Байдена, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо символизировало беспорядок, охвативший встречу «двадцатки».

Также указывается, что состав делегаций и повестка позволяют утверждать, что эта встреча бросает вызов современному мироустройству во главе с США.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по видеосвязи присоединился к саммиту БРИКС, который проходил 6 июля в Рио-де-Жанейро. До этого на мероприятие прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. На машине его кортежа была прикреплена надпись «Мы — Россия! Мы — Лавров!»