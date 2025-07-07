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03:36, 7 июля 2025Мир

На Западе отметили важную деталь в групповом фото саммита БРИКС

Bloomberg указало на уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Организация и уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС четко контрастирует с хаосом саммита Большой двадцатки. На эту важную деталь обратило внимание агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что в отличие от саммита G20, на данном мероприятии никто не опоздал и все присутствовали на общей фотосессии. Это резко контрастирует с хаотичной групповой фотографией с саммита G20, сделанной на том же месте, где отсутствие президента США Джо Байдена, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо символизировало беспорядок, охвативший встречу «двадцатки».

Также указывается, что состав делегаций и повестка позволяют утверждать, что эта встреча бросает вызов современному мироустройству во главе с США.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по видеосвязи присоединился к саммиту БРИКС, который проходил 6 июля в Рио-де-Жанейро. До этого на мероприятие прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. На машине его кортежа была прикреплена надпись «Мы — Россия! Мы — Лавров!»

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