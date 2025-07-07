Назначение Никитина на пост главы Минтранса объяснили

Политолог Гращенков допустил сотрудничество Минтранса и Минобороны при Никитине

Назначение Андрея Никитина на пост главы Минтранса может быть в будущем связано с сотрудничеством ведомства с Минобороны, рассказал политолог Илья Гращенков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности министра транспорта назначен бывший глава Новгородской области Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин встретился с ним в Кремле вскоре после публикации указа об отставке Романа Старовойта.

Политолог указал, что единственное, что связывало Никитина в прошлом с транспортной отраслью, было развитие производства дронов в Новгородской области. Эксперт выразил мнение, что таким образом Минтранс мог сделать ставку на новые технологии, и напомнил о назначении на пост главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова.

«Ощущение, что отрасль переживает некое обновление и по возрасту, и по подходам. В связи с этим Никитин — это, мне кажется, тоже такая стратегия на омоложение новой технологии. Плюс его работа в Агентстве стратегических инициатив, ранее курируемом главой Минобороны Андреем Белоусовым. Я думаю, что в этом смысле Минтранс теперь может наладить какое-то сотрудничество с Минобороны по тем же дронам», — предположил эксперт.

До этого стало известно, что президент России уволил Романа Старовойта с должности главы Минтранса. На этом посту он задержался чуть больше года.